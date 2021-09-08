Американская поп-звезда Бритни Спирс, похоже, все-таки будет свободной. Ее отец Джейми Спирс подал в суд ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В нем говорится, что он не против, чтобы его дочь жила самостоятельной жизнью, если она того хочет. Суд рассмотрит ходатайство 29 сентября, сообщает телеканал CNN.

Когда поп-звезда нулевых Бритни Спирс публично выступила в суде в июне этого года, весь мир шокировали ее признания — певица попросила вернуть ее ее жизнь и прекратить опекунство отца, установленное над ней 13 лет назад. Джейми Спирс полностью контролировал личную жизнь дочери, ее карьеру и распоряжался состоянием в 60 млн долларов. Бритни рассказала, что ей не позволяли иметь детей, заставляли принимать медикаменты и выступать против воли — опекунство отца, которое изначально было установлено как временная мера на несколько месяцев, когда у Бритни Спирс случился нервный срыв и проблемы с наркотиками, певица назвала уничижительной и жестокой системой отношений. Она также заявила, что все эти года не знала о праве подать ходатайство о прекращении опекунства — после чего в отставку подал ее адвокат, которого подозревали в нечестности. Позднее Бритни Спирс попросила ФБР начать уголовное расследование в отношении отца и заявила о готовности дать показания.

Своей свободой Бритни Спирс обязана, в первую очередь, фанатам — именно они несколько лет назад стали замечать зашифрованные послания с просьбой о помощи в Инстаграме певицы и начали мировую кампанию #freeBritney, к которой в итоге подключились не только голливудские звезды, но и члены Конгресса США от обеих партий.

