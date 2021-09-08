Генпрокурор РФ поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух школьниц

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на особый

контроль расследование уголовного дела об убийстве двух школьниц в кемеровском Киселевске

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил законодательно ужесточить процессуальные меры в отношении педофилов. Свою инициативу Валерий Рязанский озвучил в интервью «Эху».

По словам Валерия Рязанского, в случае бездействия законодателей люди всё чаще начнут практиковать самосуд над преступниками и мстить за своих детей.