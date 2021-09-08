Оппозиционеру Николаю Платошкину смягчили приговор.

Московский городской суд снизил срок Платошкину с 5 лет условно до 4 лет и 9-ти месяцев. Также ему снизили штраф – с 700 до 500 тысяч рублей, разблокировали счета и зачли в срок наказания время, проведенное в ходе следствия под домашним арестом. Таким образом учли смягчающие обстоятельства – пожилые родители на иждивении оппозиционера, отсутствие прежних судимостей и так далее.

Такой приговор политик получил по делам о призывах к беспорядкам и о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности граждан. Своей вины Платошкин не признает, его защита требовала от апелляционной инстанции не смягчать приговор, а отменить и оправдать политика.

Теперь же в измененном виде приговор вступил в силу. По окончании 4-х лет и 9-ти месяцев Платошкину назначен еще и пятилетний испытательный срок, который тоже накладывает определенные ограничения.

Также суд обратил внимание на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса в отношении защитников Платошк