Дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона, уйдет с молотка

Дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона, уйдет с молотка. Как следует из каталога аукционного дома, оценочная стоимость объекта недвижимости составляет от 160 до 200 тысяч фунтов. Семья Харрисонов переехала в этот дом в 1950 году, когда Джорджу было 6 лет. Там он прожил до 1962 года, сменив место жительства за год до выхода первой пластинки группы — Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня», 1963). Всего на посвященные The Beatles торги будут выставлены почти 400 лотов.