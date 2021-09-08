Дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона, уйдет с молотка

Дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона, уйдет с молотка. Как следует из каталога аукционного дома, оценочная стоимость объекта недвижимости составляет от 160 до 200 тысяч фунтов. Семья Харрисонов переехала в этот дом в 1950 году, когда Джорджу было 6 лет. Там он прожил до 1962 года, сменив место жительства за год до выхода первой пластинки группы — Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня», 1963). Всего на посвященные The Beatles торги будут выставлены почти 400 лотов.
2021-09-08T05:11:19+03:00
2021-09-08T05:11:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900160-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…