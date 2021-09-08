Большинство из получивших высокие должности в новом правительстве Афганистана находятся под санкциями СБ ООН. В частности, это касается главы правительства Мохаммада Хасана Ахунда и первого вице-премьера муллы Абдула Гани Барадара, пишет The Hindustan Times. Как сообщалось, новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают 5 миллионов долларов.
2021-09-08T05:10:00+03:00
2021-09-08T05:10:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 08 сентября 2021
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По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…