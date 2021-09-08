Большинство из получивших высокие должности в новом правительстве Афганистана находятся под санкциями СБ ООН. В частности, это касается главы правительства Мохаммада Хасана Ахунда и первого вице-премьера муллы Абдула Гани Барадара, пишет The Hindustan Times. Как сообщалось, новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают 5 миллионов долларов.