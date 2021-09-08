В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала. В полдень на всей территории Северной столицы будет объявлена общегородская минута молчания. В это время включат громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома. Пройдут и другие траурные церемонии, в том числе, чтение имен погибших и возложение цветов к мемориалам.