Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:08, 08 сентября 2021

В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала

В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала. В полдень на всей территории Северной столицы будет объявлена общегородская минута молчания. В это время включат громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома. Пройдут и другие траурные церемонии, в том числе, чтение имен погибших и возложение цветов к мемориалам.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ровнее стоять! Потом сталинский гимн из репродуктора в незначительной путинской редактуре. «Славься, Отечество наше свободное» – запоминайте, дети, как выглядит свобода и чем она пахнет…

5 352 6 85617 01.09
Блоги

«Они не любят дырявых»: в Ярославле юные десантники устроили на сцене ДК перформанс «Смерть п…..м» Руководитель военно-патриотического клуба считает, что это здравые детские шутки…

5 84 6 27760 01.09
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Спасти рядовую собачку На Родине он становится героем, напишет еще пару книг, которые теперь точно разойдутся миллионными тиражами, станет фунтовым миллионером. А шестидесяти восьми афганцам отрежут головы…

5 134 6 47894 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Глупейшая фальшивка Помимо опровержения, «Нью-Йорк Таймс» лично мне должна словарь идиоматических выражений, так как не всё, что я услышала от Олега Владимировича Сыромолотова в адрес газеты, мне знакомо…

5 87 6 10477 07.09
Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 134 6 16299 02.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 89 6 12106 06.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 141 6 19203 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Лидеры Свободного мира — 2 В Москве и Пекине автократы находятся в наркотическом опьянении от неожиданно открывшейся для них возможности. В их представлении они сегодня в шаге от исторической победы над веками ненавистной им Западной цивилизацией…

5 110 6 54424 01.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 66 6 10341 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 12452 02.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 201 6 43768 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 99 6 22077 03.09
Интервью Особое мнение

Джилл Догерти гость: Джилл Догерти бывший шеф Московского бюро CNN, профессор (преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне)

Байден считает, что он должен был это сделать, уже четыре президента не смогли закончить эту войну, а он это сделал…

5 26 6 10458 01.09
#слушать 36:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владимир Легойда глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…

5 33 6 7847 07.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 72 6 18190 06.09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

+ Приговор Приговор Ни о каких 11 годах речи, конечно, быть не может. Всё случится гораздо раньше. И парадоксальным образом освобождение Марии Колесниковой могло бы продлить политические дни Александра Лукашенко…

5 119 6 31205 07.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В России, согласно опросу «Левада-центра», растет число граждан, готовых выйти на акции протеста При этом, как утверждается, самих митингов подавляющее число россиян не ждет

5 24 6 61328
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 47 6 87088 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3206 05.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 203 6 132094 02.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый кошмар Кремля Новый кошмар Кремля Теперь в качестве самого страшного видения появился собирательный школьник, наглец Никанор…

5 43 6 99126 06.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9249873
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5017829

Сегодня в эфире