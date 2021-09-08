В Санкт-Петербурге почтут память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала. В полдень на всей территории Северной столицы будет объявлена общегородская минута молчания. В это время включат громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома. Пройдут и другие траурные церемонии, в том числе, чтение имен погибших и возложение цветов к мемориалам.
2021-09-08T05:08:57+03:00
2021-09-08T05:08:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900156-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…