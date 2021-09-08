«Тайга.инфо»: наблюдателей от «Единой России» в Хакасии агитируют за партию и призывают не реагировать на нарушения

«Тайга.инфо» рассказала о том, как наблюдателей от «Единой России» в Хакасии агитируют за партию и призывают не реагировать на нарушения в ходе выборов. Интернет-издание опубликовало аудиозапись инструктажа, который прошел в поселке Копьево Орджоникидзевского района. Журналисты предположили, что на записи слышны голоса исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Ирины Карабутиной и главы Копьевского сельсовета Александра Коропова. Во время беседы выступающая советовала наблюдателям не писать жалобу, если они заметили нарушение в избирательном участке, чтобы не «накалять обстановку». Она также убеждала слушателей, что, если жалоба дойдет до суда, их фото— и видео-доказательства не будут рассматривать. Инструктор также призывала говорить «дедушкам и бабушкам», что «Единая Россия» финансирует национальные проекты и занимается благоустройством региона.