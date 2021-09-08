«Ведомости» сообщили о «крупнейшей» в истории российского интернета DDoS-атаке на «Яндекс». По данным источников газеты, компания была атакована в прошлые выходные. Собеседник издания утверждает, что рекордный масштаб кибератаки подтвердили в американской компании Cloudflare, которая занимается отражением таких угроз и сотрудничает с поисковиком в этом вопросе. Другой источник «Ведомостей» рассказал, что компания с трудом сдержала атаку, которая продолжилась в течении недели. Официальный представитель «Яндекса» подтвердил информацию об атаке, отметив, что она не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали.
2021-09-08T05:05:34+03:00
2021-09-08T05:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 08 сентября 2021
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