Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, прошедшая на стадионе столичного «Спартака», завершилась со счетом 2:0. Отличились Федор Смолов и Зелимхан Бакаев, забивший дебютный гол за национальную команду. Следующим соперником россиян станет команда Словакии. Матч пройдет 8 октября в Казани.
2021-09-08T04:08:56+03:00
2021-09-08T04:08:56+03:00
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04:08, 08 сентября 2021
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