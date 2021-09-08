Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, прошедшая на стадионе столичного «Спартака», завершилась со счетом 2:0. Отличились Федор Смолов и Зелимхан Бакаев, забивший дебютный гол за национальную команду. Следующим соперником россиян станет команда Словакии. Матч пройдет 8 октября в Казани.