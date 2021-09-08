Всемирный банк не поддержит Сальвадор в признании биткойна официальным платежным средством страны. Об этом сообщил ТАСС представитель международной финансовой организации. При этом он выразил готовность помогать республике по различным направлениям, в том числе в области валютной прозрачности и регуляционных процедур.

Сальвадор накануне стал первым государством в мире, объявившим криптовалюту официальным платежным средством — наряду с долларом США. Граждане получили возможность использовать биткойны для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

На фоне произошедшего сбоя этого приложения курс биткоина упал более чем на 10%.