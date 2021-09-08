ООН планирует до конца года предоставить гуманитарную помощь 11 миллионам афганцев. На реализацию этого плана срочно необходимо 606 миллионов долларов. Деньги пойдут на продовольственную помощь и мероприятия в сфере здравоохранения. Об этом говорится в документе всемирной организации. 13 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш на министерской конференции в Женеве обратится к странам с призывом выделить соответствующие средства. Вместе с тем в ООН выразили обеспокоенность тем, что возможные новые экономические санкции по Афганистану могут усугубить ситуацию в стране.
2021-09-08T04:06:57+03:00
2021-09-08T04:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 08 сентября 2021
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