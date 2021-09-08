Президент США Джо Байден допустил, что Россия, Иран, Китай и Пакистан попытаются достичь договоренностей с талибами. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, опасается ли он возможного финансирования захвативших власть в Афганистане боевиков со стороны Пекина. Сейчас, по мнению Байдена, страны пытаются понять, что им теперь делать.

В конце августа в Госдепартаменте заявили, что обсуждают вопрос признания «Талибана» со своими союзниками и партнерами по всему миру.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.