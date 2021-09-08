Правительство РФ предложило согласовывать с президентом сделки, связанные с акциями оборонно-промышленных предприятий

Российское правительство предложило согласовывать с президентом сделки, связанные с акциями оборонно-промышленных предприятий. Без такого согласия предлагается признать сделки «ничтожными». Законопроект подразумевает формирование перечня стратегически-значимых организаций ОПК.

Документ не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, которые обращаются на организованных торгах, на сделки между гражданами России, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций в рамках исполнительного производства или в ходе процедур, которые применяются в деле о банкротстве либо при наследовании, говорится в пояснительной записке.