Warner Bros. впервые показала широкой аудитории кадры из фильма «Матрица: Воскрешение» — четвертой части франшизы, которая должна выйти в декабре. Студия обновила сайт, который был запущен одновременно с выходом первой части «Матрицы» и не обновлялся с 2018 года. Он открывается заставкой с известными по фильму красной и синей таблетками. Выбрав одну из них, можно посмотреть нарезку коротких фрагментов картины и послушать голоса героев. В зависимости от выбранной таблетки и от времени суток некоторые кадры меняются. Всего для сайта создано 180 тысяч тизеров, которые отличаются друг от друга. Первый трейлер новой «Матрицы» выйдет 9 сентября.