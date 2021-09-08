Warner Bros. впервые показала широкой аудитории кадры из фильма «Матрица: Воскрешение» — четвертой части франшизы, которая должна выйти в декабре. Студия обновила сайт, который был запущен одновременно с выходом первой части «Матрицы» и не обновлялся с 2018 года. Он открывается заставкой с известными по фильму красной и синей таблетками. Выбрав одну из них, можно посмотреть нарезку коротких фрагментов картины и послушать голоса героев. В зависимости от выбранной таблетки и от времени суток некоторые кадры меняются. Всего для сайта создано 180 тысяч тизеров, которые отличаются друг от друга. Первый трейлер новой «Матрицы» выйдет 9 сентября.
2021-09-08T03:14:38+03:00
2021-09-08T03:14:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 08 сентября 2021
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