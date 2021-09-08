В Париже начинается процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. Он станет самым крупным судебным разбирательством, которое когда-либо проводилось во Франции. Суду предстоит заслушать более 300 адвокатов, представляющих иски родственников пострадавших. От рук террористов, захвативших заложников в концертном зале и напавших на посетителей кафе, погибли 130 человек. Более 430 были ранены. По делу проходят два десятка обвиняемых. Присутствовать на процессе будут четырнадцать. В их числе — Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, оставшийся в живых. Также перед судом предстанут 11 пособников, укрывавших преступника или оказывавших ему иное содействие. Дело еще шести обвиняемых будет рассматриваться в их отсутствие. Ожидается, что процесс продлится не менее девяти месяцев.
2021-09-08T03:10:41+03:00
2021-09-08T03:10:41+03:00
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03:10, 08 сентября 2021
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