Власти Канады отказали защите пособника нацистов Гельмута Оберлендера в проведении закрытых слушаний. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев. В Канаде проходят слушания по делу о депортации 97-летнего подозреваемого. Они продлятся до 10 сентября. Оберлендер служил переводчиком в подразделении СС, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске во время Второй мировой войны. В России в 2019 году возбудили дело о геноциде после того, как ФСБ рассекретила материалы о тех событиях. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году. Позднее канадские власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды. В какую страну его могут выслать, не сообщается.
2021-09-08T03:09:39+03:00
2021-09-08T03:09:39+03:00
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03:09, 08 сентября 2021
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