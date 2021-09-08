Евросоюз, как ожидается, продлит еще на полгода персональные санкции по Украине

Евросоюз, как ожидается, продлит еще на полгода персональные санкции «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Этот пункт значится в повестке сегодняшнего заседания постпредов стран-членов ЕС в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, будет согласован автоматически. Решение вступит в силу на позднее 15 сентября после технической процедуры письменного утверждения.

Санкции действуют с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.