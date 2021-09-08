«Тайга.инфо»: в Хакасии наблюдателей от «Единой России» призвали не фиксировать нарушения на выборах

Интернет-издание «Тайга.инфо» рассказало, что в Хакасии наблюдателей от «Единой России» призвали не фиксировать нарушения на выборах. Ресурс опубликовал аудиозапись, на которой предположительно исполнительный секретарь одного из территориальных избиркомов Орджоникидзевского района Ирина Карабутина проводит инструктаж. Она, в частности, призвала не торопиться писать жалобы на нарушения и в случае сомнений консультироваться с председателем или заместителем избиркома. Женщина с голосом Карабутиной объяснила, что любое нарушение придется разбирать «чаще всего» в суде, а это «не очень приятно всем». Инструктор призвала рассказывать «бабушкам и дедушкам», что все, что делается в плане благоустройства, делает «Единая Россия». При этом, как отмечает «Тайга.инфо», благоустройство оплачивается из муниципального бюджета. Кроме того, по закону членам избирательных комиссий запрещено участвовать в агитации.