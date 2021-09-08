Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь позвал в гости главу SpaceX Илона Маска. Он пригласил американского миллиардера погостить у его семьи в России и обсудить исследование вселенной, внеземную жизнь и то, как можно использовать космос для сохранения жизни на Земле. В интервью американскому телеканалу CNN Рогозин сказал, что «уже поставил чайник». После того как он опубликовал это в твиттере, Маск его поблагодарил и поинтересовался, какой у него любимый чай. Рогозин предложил начать с любимого индийского чая его бабушки и опубликовал упаковку чая «Три слона».

В конце августа Рогозин пригласил Маска, а также владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и владельца Blue Origin Джеффа Безоса на запуск корабля «Союз МС-19», который доставит с Байконура на МКС съемочную группу российского фильма «Вызов». Миллиардеры пока не ответили на это приглашение.