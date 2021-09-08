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02:10, 08 сентября 2021

Верховный суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты на ранних сроках

Верховный суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты на ранних сроках. Судьи признали антиконституционной статью одного из штатов, по которой за прерывание беременности на первом триместре предусматривалось лишение свободы на срок от года до трех лет, сообщает Reuters. За декриминализацию выступили единогласно все судьи. Как отмечает Associated Press, это решение становится прецедентом, обязательным к исполнению всеми нижестоящими судебными инстанциями.
Ранее прерывание беременности по разным причинам на сроке до 12 недель разрешалось только в столице Мексике — в Мехико и еще в трех штатах.


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