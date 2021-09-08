Президент США Джо Байден продлил на год режим ЧС в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. Режим действует с 2018 года и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого Вашингтон подозревает в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны. В заявлении Белого дома говорится, что американские власти не располагают доказательствами того, что «какой-либо иностранной державе удалось изменить результаты или исказить подсчет голосов каких-либо выборов в США», но такая угроза сохраняется. Чаще всего в попытках повлиять на выборы Соединенные Штаты обвиняют Россию. Москва это отрицает.