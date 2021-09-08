Правительство поддержало идею отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей. Процедуру предлагается сделать добровольной. Сохранить обязательное ТО предлагается только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Она распространяется исключительно на физических лиц и для коммерческого транспорта действовать не будет. По мнению авторов инициативы, нынешние правила техосмотра, принятые в 1994 году, «морально устарели».
2021-09-08T02:07:29+03:00
2021-09-08T02:07:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 08 сентября 2021
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