Правительство поддержало идею отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей. Процедуру предлагается сделать добровольной. Сохранить обязательное ТО предлагается только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Она распространяется исключительно на физических лиц и для коммерческого транспорта действовать не будет. По мнению авторов инициативы, нынешние правила техосмотра, принятые в 1994 году, «морально устарели».