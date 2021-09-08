Известный адвокат Иван Павлов уехал из России. Одной из причин он назвал ограничения, наложенные судом в связи с уголовным делом о разглашении данных следствия. Запрет на использование средств связи и интернета, а также на общение с подзащитными и некоторыми коллегами – все это юрист называет проблемами, из-за которых его работа не может быть эффективной. При этом ограничений на выезд не было. По словам Павлова, сейчас он находится в Грузии. Свой отъезд адвокат назвал вынужденным и отметил, что своё настоящее и будущее продолжает связывать с Россией и рассчитывает туда вернуться.

Павлов специализируется на уголовных делах о госизмене и экстремизме. В частности, он представлял интересы структур, основанных политиком Алексеем Навальным, которые были признаны экстремистскими организациями. Созданное Павловым объединение адвокатов «Команда 29» было признано властями нежелательной организацией и распущено.