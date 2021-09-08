Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

Валерий Карпин стал вторым тренером, под руководством которого сборная России в трех стартовых матчах не пропустила ни одного мяча. Во всех встречах ворота команды защищал Маринато Гилерме.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии, Словении, Мальты и Кипра.