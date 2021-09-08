Фронт национального сопротивления отказался признать новое правительство Афганистана. Нахождение талибов у власти представляет угрозу стабильности и безопасности страны, региона и мира, говорится на странице ФНС в «Твиттере». Отмечается, что законная власть может быть избрана только путем народного голосования на всеобщих выборах. Фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей», а также попросил «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».

Накануне талибы объявили состав нового правительства. В кабинет министров вошли руководители запрещенного в России террористического движения, в том числе и бывшие пленные с базы в Гуантанамо. Так, премьер-министром объявлен Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — лидер политического крыла радикалов Абдул Гани Барадар. Новым министром иностранных дел стал глава комиссии по руководству «Талибаном» Амир Хан Моттаки.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация