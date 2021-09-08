Глава СК поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

Глава Следственного комитета поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе. Александр Бастрыкин потребовал передать материалы в главное управление СК, в полном объеме провести расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне крымский главк СК сообщил, что следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела о хулиганстве и назначении подозреваемым штрафа. Отмечалось, что подростки признали свою вину и извинились. Также они предложили «загладить причиненный ущерб». Им поручили убраться около мемориального комплекса. По версии следствия, двое подростков в состоянии опьянения прикурили сигареты от Вечного огня в мемориальном комплексе. Их знакомая сняла это на телефон, а потом ролик опубликовали в соцсети. Двое подозреваемых — 16-летние студенты колледжа, третий — одиннадцатиклассник.