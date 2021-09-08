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00:05, 08 сентября 2021

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты

Матч в Москве завершился со счетом 2:0. В первом тайме счет открыл капитан сборной Федор Смолов, а под занавес встречи Зелимхан Бакаев, дебютировавший в национальной команде, удвоил преимущество, реализовав пенальти.

В таблице отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года Россия с 13 очками теперь занимает второе место. Лидирует Хорватия, набравшая также 13 очков, но имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Команда, занявшая первое место по итогам турнира, попадет на чемпионат мира напрямую. Сборная, идущая следом за ней, выйдет на стыковые матчи. Следующую игру россияне проведут против Словакии через месяц.


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