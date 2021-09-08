Жертв блокады Ленинграда вспоминают сегодня в Петербурге

В городе пройдут траурные мероприятия в память о тех кто погиб и умер во время обороны города во время Великой Отечественной войны.

Ровно в полдень в Петербурге объявлена минута молчания. Через городскую систему оповещения прозвучит сообщение в память о погибших и умерших во время блокады, а после петербуржцы услышат звук метронома. Также в этот день пройдёт сразу несколько церемоний возложения цветов: в 11 часов утра люди соберутся на Пискарёвском и Серафимовском кладбищах, а также на площади Победы. В полдень начнутся чтения имён погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда. В пять часов вечера в Кронштадте у мемориала «Малая Дорога жизни» состоится молодёжная акция «Свеча памяти». Участники установят поминальные свечи, а после пройдёт церемония возложения цветов.

Накануне власти Петербурга сообщили о том, что вход в Музей блокады и обороны Ленинграда сделан свободным. Попасть в два филиала бесплатно смогут как россияне, так и иностранцы.