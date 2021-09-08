Во Франции, как ожидается, стартует судебный процесс по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года

В ходе нескольких нападений террористов погибли 130 человек, еще свыше 350 пострадали.

Начинающийся процесс еще до его начала окрестили как «Дело века». Он действительно является беспрецедентным в современной правовой истории Франции: для разбирательства даже было построено специальное помещение во Дворце правосудия на острове Сите в центре Парижа. Дело состоит из почти 550 томов, в нем в общей сложности около 1 млн страниц.

На скамье подсудимых окажутся 14 из 20 обвиняемых, в том числе Салах Абдеслам, который считается единственным уцелевшим участником и предполагаемым организатором терактов в Париже. Он уже осужден на 20 лет заключения судом в Брюсселе – правда, по делу о покушении на бельгийских полицейских в марте 2016 года.

В парижском суде выступят около 300 потерпевших и 330 адвокатов. Предполагается, что в качестве свидетеля выступит и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который в 2015 году занимал этот пост. Приговор, по нынешнему графику, будет оглашен только в конце мая следующего года.

В ходе серии терактов в Париже 6 лет назад атаке подверглись несколько ресторанов, концертный зал «Батаклан», а также окрестности стадиона «Стад де Франс». Это стало крупнейшим нападением террористов в истории Франции.