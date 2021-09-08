Ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, объявили во Всемирной организации здравоохранения

Ежедневные показатели прироста заболевших и умерших, по данным организации, застыли на примерно одних и тех же уровнях – 4,5 млн и 75 тыс человек соответственно. Однако это уровень достаточно высокий, сокрушается эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Особенную обеспокоенность, по ее мнению, вызывает тот факт, что эта стабилизация происходит на 20-м месяце пандемии, когда ученые, медики и правительства уже накопили и отработали солидный опыт и арсенал мер по сдерживанию ковида, и хотелось бы рассчитывать на более благополучные эпидемические показатели. А сейчас наблюдается прирост заболеваемости даже в некоторых странах с высоким уровнем вакцинированных. Это, по мнению специалиста, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.

Кроме того, показатели сильно варьируются по регионам – например, в Европе распространение ковида замедляется, в то время как в Северной и Южной Америках только ускоряется.

Также в ВОЗ тревожатся из-за неравенства возможностей стран в борьбе с пандемией – пока в одних вакцин много и некоторые люди даже ревакцинируются, в других препаратов не хватает даже на всех желающих сделать прививку по первому разу.