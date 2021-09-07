Россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 12 титулов под эгидой этой организации. Высшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема являются выход в финалы Открытых чемпионатов США и Австралии.
Теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
Россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.