Теннисист Даниил Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 12 титулов под эгидой этой организации. Высшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема являются выход в финалы Открытых чемпионатов США и Австралии.