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23:01, 07 сентября 2021

Заместитель директора дагестанской школы, не пускавший учениц с непокрытой головой, уволился по собственному желанию

При этом, как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на главу района, Адамкади Курбанкадиев сохранил за собой место учителя физкультуры.
Ранее преподаватель устроил проверку на входе в школу. Соответствующее видео выложили в социальные сети возмущенные родители. В интервью изданию «Коммерсант» руководитель районного управления образования пояснил, что ношение платка было внесено в устав школы еще в июне, но лишь в качестве «дополнительной формы». Курбанкадиев же объявил эту форму одежды обязательной.



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