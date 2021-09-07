Катер с 5 людьми на борту перевернулся в мурманской бухте, идет поиск

Один человек погиб, еще один пострадал при опрокидывании катера в Мурманской области, поиск остальных людей с судна продолжается, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-09-07T23:01:00+03:00
2021-09-07T23:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 07 сентября 2021
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