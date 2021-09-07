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23:01, 07 сентября 2021

Катер с 5 людьми на борту перевернулся в мурманской бухте, идет поиск

Один человек погиб, еще один пострадал при опрокидывании катера в Мурманской области, поиск остальных людей с судна продолжается, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.


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