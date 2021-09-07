Власти Канады отказались закрыть слушания по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера

Сделать это просила защита обвиняемого, однако Иммиграционный отдел Совета страны решил иначе. Слушания возобновились сегодня и должны завершиться в пятницу.

Оберлендера в России считают причастным к убийству воспитанников детского дома в 1942 году. В годы войны он работал переводчиком зондеркоманды. Члены этой группы массово расстреливали мирное население и умерщвляли людей в газовых камерах.

Сам Оберлендер утверждает, что не причастен к убийствам.

