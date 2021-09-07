Эрмитаж продал цифровые версии своих картин на 30 млн рублей

Эрмитаж продал так называемые NFT-токены картин из своей коллекции. В этой технологии каждое изображение привязывается к фрагменту компьютерного кода в блокчейн-платформе эфириум — то есть создается уникальный токен, в котором, записывается, в частности, информация о владельце изображения. Получившуюся картинку, как и любую другую в интернете, может скопировать и скачать каждый, но в информации о файле все равно будет «зашит» единственный «официальный» владелец. Искусствоведы проводят здесь аналогии с репродукциями и оригиналами физических картин, но с помощью технологии NFT уже и музыканты продают новые альбомы, и даже пользователи твиттера – твиты.

Эрмитаж продал цифровые копии работ «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Стартовая цена каждого лота составляла 10 тысяч в долларовом эквиваленте, торги шли неделю – за каждое произведение искусства выручили от 65 до 80 тысяч долларов, а дороже всего ушла цифровая «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи – за 150 тысяч долларов.

В августе музей обвинил солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в незаконной продаже NFT с изображениями, сделанными в Эрмитаже во время съемок клипа на песню «Любимый город». Позднее музей урегулировал спорт с музыкантом, на каких условиях – не раскрывается.