В правительстве поддержали идею отмены обязательного техосмотра для автомобилей

Об этом сказал глава профильной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин. Как ожидается, соответствующий документ будет внесен в Госдуму и принят в новом созыве.

Автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, это хорошим намерением.

Правда, Сергей Асланян отметил, что теперь владельцы автомобилей будут испытывать трудности при их продаже.

Нововведение будет закреплено в законопроекте, который внесет в Госдуму «Единой Россией» и который коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств

Законопроект предполагает сохранение обязательного техосмотр автомобиля или мотоцикла при смене владельца и только в том случае, если транспортное средство старше четырех лет. Нововведение не будет распространяться на коммерческий транспорт.

