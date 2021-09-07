Талибы объявили состав нового афганского правительства

Его главой стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает агентство Рейтер. До сих пор он считался руководителем совета лидеров «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена) и возглавлял группировку во время войны с правительственной армией. Заместителем Ахунда назначен мулла Абдул Гани Барадар, возглавлявший политическое крыло талибов.

При этом новые власти подчеркнули, что объявленное правительство будет временным.

Востоковед, политолог Елена Супонина, в интервью «Эху» сказала, что талибы нарушили свои обещания создать «инклюзивное правительство», в которое могли бы войти чиновники, бывшие у власти еще до захвата страны «Талибаном».

Супонина напомнила, что теперь во главе Афганистана стоят люди, фигурирующие в списках террористов.