Джилл Байден стала первой женой президента США, имеющей полноценную работу за пределами Белого дома

Агентство АР сообщает, что она вернулась к преподаванию в колледже Северной Виргинии. Журналисты отмечают, что ранее первые леди не работали вне Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки дома, лишь иногда выступая в роли специальных посланников своих супругов.

Джилл Байден начала преподавать еще в 1976 году, вскоре после встречи с Джо Байденом.

