В Казани арестовали личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

Ильяза Шакирова отправили в СИЗО до конца сентября. Как сообщает агентство ТАСС, полицейские считают, что он втянул в схему свыше 100 тысяч вкладчиков.

Под арестом уже находится сооснователь Finiko, а еще три его сообщника арестованы заочно. Всем четырем грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, мошенники с августа 2019 года до конца 2020 привлекли не менее 80 миллионов рублей под предлогом инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. В июле вкладчики столкнулись с трудностями при выводе денег, а их аккаунты оказались недоступны.