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21:31, 07 сентября 2021

Московские власти не планируют вводить в ближайшее время новые коронавирусные ограничения

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» мэр Сергей Собянин сказал, что город старается проходить все пики с минимальными запретами. По выражению градоначальника, нужно использовать все возможности, чтобы столица жила нормальной жизнью, предприятия не закрывались, а люди не теряли заработную плату.
При этом по оценкам мэра, осенью и зимой возможен рост заболеваемости. На этом фоне власти не намерены закрывать резервные госпитали.



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