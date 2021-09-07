Московские власти не планируют вводить в ближайшее время новые коронавирусные ограничения

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» мэр Сергей Собянин сказал, что город старается проходить все пики с минимальными запретами. По выражению градоначальника, нужно использовать все возможности, чтобы столица жила нормальной жизнью, предприятия не закрывались, а люди не теряли заработную плату.

При этом по оценкам мэра, осенью и зимой возможен рост заболеваемости. На этом фоне власти не намерены закрывать резервные госпитали.

