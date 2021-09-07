Явлинский назвал издевательством двойников Бориса Вишневского на выборах в Петербурге

Один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал издевательством выдвижение двойников кандидата от «Яблока» на выборах в Государственную думу Бориса Вишневского на выборах в Петербурге. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это свидетельствует о качестве нашего избирательной системы: она позволяет устраивать эту трагикомедию, когда уважаемому, очень популярному человеку в Петербурге Борису Вишневскому, его люди любят, у него большая поддержка, сначала сказали, что его надо снять с выборов, но он человек аккуратный, умный, он все сделал так, что его невозможно снять. Тогда взяли и сделали двойников. И теперь даже бороды им отрастили, чтобы они были похожи на Бориса Вишневского. Избирательные комиссии все это терпят, терпят это издевательство над здравым смыслом. Люди поменяли фамилии, говорить здесь не о чем. И это очень говорит о том, как будут подводится результаты. И тем не менее, надо голосовать, потому что это выбор направления развития страны», — сказал он.

Двое конкурентов депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского сменили внешность для участия в сентябрьских выборах. Двойники политика отрастили бороды и сделали такие прически, чтобы быть больше похожими на кандидата от партии «Яблоко», как пишет «Новая газета». До этого оба соперника депутата сменили имя и фамилию, чтобы стать полными тезками политика. Борис Вишневский участвует в выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 года.