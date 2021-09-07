Перед матчем с Мальтой в футбольной сборной России вновь сменился капитан

С капитанской повязкой на поле сегодня выйдет Федор Смолов. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Таким образом первые три игры под руководством тренера Валерия Карпина, сборная проведет с разными капитанами. В игре с хорватами им был Георгий Джикия, с киприотами – Дмитрий Баринов.

С 2018 года капитаном сборной был Артем Дзюба. На сентябрьские матчи он вызов не получил.

