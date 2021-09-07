Явлинский: Кандидаты от «Яблока» обещают отчислять большую часть депутатской зарплаты на благотворительность

Кандидаты в Государственную думу от «Яблока» обещают отчислять большую часть депутатской зарплаты на благотворительность в случае победы на выборах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Наши кандидаты в депутаты заявили о том, что те, кто у нас станут депутатами Государственной Думы, будут получать зарплату среднюю по Москве, остальную часть зарплаты будут перечислять в детские дома и на другую благотворительность. Такого не было никогда в Российской Федерации. Сегодня зарплата в Государственной думе почти 470 тысяч средняя. Они будут получать среднюю по Москве – это 105-110 тысяч рублей. Это серьезный шаг, молодые люди хотят быть депутатами и жить так, как живут их избиратели. Это не просто популистская штучка, как это могут воспринять. Если у нас будет 20 депутатов, то 85 миллионов рублей они обещают отправлять ежегодно детям больным, которые нуждаются. Реклама этих детей каждый день во всех газетах, на всех сайтах. «Начинайте с себя» – вот они начинают с себя. У нас содержание Государственной думы больше 13 миллиардов рублей в год», — сказал он.

Г.Явлинский также отметил, что партия «Яблоко» сознательно набрала список из молодых кандидатов.

«Все те, кто в «Яблоке» был в Государственной Думе 10 лет и больше, они в это раз не идут в Думу, они будут поддерживать, будут помощниками, мозговым центром, но вперед должна идти молодежь, в этом надежда. Мы партия надежды, мы хотим дать людям надежду. Мы отобрали 400 человек тех, кто от всей души хотят идти вперед, создавать и строить новую страну, и которые не имеют никакого хвоста, никаких упреков и воспоминаний. Та эпоха проиграна, мы должны идти вперед», — заключил он.

Выборы в Государственную Думу пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.