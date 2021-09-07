Эрмитаж выручил на торгах более 30 миллионов рублей за цифровые копии своих картин

Музей продал на аукционе так называемые NFT-токены, сообщает агентство «Интерфакс». Это «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все цифровые копии были подписаны директором Эрмитажа. Деньги, вырученные т продажи, перейдут музею.

В прошлом месяце Эрмитаж обвинил солиста немецкой музыкальной группы Rammstein в незаконной продаже NFT с изображениями, сделанными в музее во время съемок клипа. Позже руководство Эрмитажа договорилось с артистом об использовании материалов.

