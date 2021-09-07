ФАС проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов

Поводом для этого стал рост цен, сообщает ведомство. В антимонопольной службе считают, что сейчас у производителей есть возможность снижать цены. Существующая же ситуация грозит дестабилизацией в потребительском секторе.

Еще в начале июля ФАС анонсировала проверки на рынке основных строительных материалов (бетона, кирпича, древесины и ПВХ-продукции), а также в крупных строительных организациях.