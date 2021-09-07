ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане

Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов сообщил, что в стране заканчивается еда и другие жизненно-важные товары. Он призвал международных доноров срочно оказать поддержку. Для помощи населению Афганистана нужно собрать около 600 миллионов долларов.

Уже через неделю должна состояться международная конференция по оказанию помощи Афганистану. Эксперты считают, что страна может столкнуться с голодом на фоне низкого урожая и общей политической нестабильности. В середине августа власть в Афганистане захватило движение Талибан (признанное террористическим в России и запрещенное).