ФИФА расследует срыв матча между сборными Бразилии и Аргентины

Обеим командам предложили предоставить дополнительную информацию о деталях инцидента. Все материалы после этого рассмотрит дисциплинарный комитет Международной федерации футбола. Об этом говорится в Твиттере организации.

Игру на стадионе Сан-Паулу пришлось перенести после того, как на поле вышли полицейские и представители Национального агентства по надзору в сфере здравоохранения. Они хотели задержать и поместить на карантин четырех аргентинских игроков. До задержания, впрочем, дело не дошло. Аргентинская сборная покинула поле.

