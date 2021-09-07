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20:31, 07 сентября 2021

Тендер на обслуживание столичных паркоматов выиграла тюменская компания брата заммэра Москвы

Интернет-издание «Медуза», которое власти считают иностранным агентом, со ссылкой на сайт госзакупок пишет, что победителем тендера на сумму почти 240 миллионов рублей стала «Тюменская транспортная система», которую возглавляет Алексей Раков. Журналисты отмечают, что всего в городе установлено почти тысяча паркоматов. При этом ими почти не пользуются. Оплачивать парковку с их помощью предпочитают менее полутора процентов водителей.
Контракт пока не подписан. В мэрии изданию эту информацию не прокомментировали.



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