Лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину смягчили наказание

Мосгорсуд сократил срок на три месяца, а штраф на 200 тысяч рублей. Ранее Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков.

По версии следствия в высказываниях Платошкина в роликах в YouTube содержались побуждения к участию в акциях с требованиями об отставке всех высших органов власти и о проведении досрочных выборов.