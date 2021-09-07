Экс-подрядчик МВД разработает систему тотального учета рекламы в Рунете

Газета РБК пишет, что конкурс выиграла компания AT Consulting. Она пообещала уложиться в 96 миллионов рублей – на миллион меньше начальной максимальной цены.

Создать систему ранее предложил депутат от ЛДПР Сергей Жигарев. Законопроект предполагает, что сведения обо всей рекламе, которая размещается в интернете, должны заноситься в специально созданную для этого базу. Отвечать за ее работу должен будет Роспотребнадзор.

AT Consulting получила известность в 2018 году, когда ФСБ задержала ее основателя по делу, связанному с выполнением работ для МВД.